Закаленная стройняшка: Ксения Бородина в коротких шортиках вышла на улицу

Телеведущая смотрела «Один дома» в окружении новогодних атрибутов и вдруг резко выскочила в заснеженный сад.

Участница шоу «Ледниковый период» Ксения Бородина разместила в Stories личного микроблога ролик, в котором стояла по колено в снегу в одних шортах.

Бородина любовалась морозным утром из окна своего дома. Ксения включила фильм «Один дома» и показала новогодние декорации гостиной. Атмосфера в доме телеведущей была очень умиротворенной. Пока кот знаменитости не решил пошалить.

Ксения приоткрыла дверь в сад. И через щелку домашние питомцы Бородиной выскочили на улицу. Ксения позвала животных обратно. Но кот Цветан никак не шел домой.

Тогда Бородина сама решила выйти в сад и поймать шкоду. Ксения пошла в том, в чем сидела на диване пред телевизором. Знаменитость лишь накинула короткий пуховик, а ноги телеведущей остались голыми.

Бородина сверкнула постройневшими бедрами среди сугробов. Ксении было очень весело. Даже казалось, что Бородиной совсем не холодно разгуливать зимой в микрошортах.

Напомним, ранее Ксения Бородина прогулялась в модном пуховике по магазинам.

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