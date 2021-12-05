«Кайф! Заверните!»: Бородина в модном пуховике и сапогах «челси» прилегал на кровать в магазине

Телеведущая решила провести выходной на шопинге. Она отметилась в стильном зимнем наряде.

Ксения Бородина работает на телевидении больше 17 лет. Она раньше была продюсером, а теперь многие ее знают как ведущую шоу «Дом-2». Ксения теперь имеет более 17 миллионов подписчиков в Instagram.

Она с радостью делится новостями и хвастается новыми образами. В этом году телеведущая принимает участие в «Ледниковом периоде». Благодаря тренировкам она заметно постройнела.

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В этом году Бородина развелась. Она решила чаще выходить в свет и веселиться с подругами. Но 4 декабря телеведущая посвятила вечер дочкам Марусе и Теоне. Они отправились за покупками в торговый центр.

Звезда не удержалась и зашла в IKEA, где ей приглянулась кровать. Ксения без стеснения разулась и легла на нее. К слову, она была облачена в дутый пуховик цвета хаки и сапожки «челси» в тон.

«Кайф! Заверните!» — заявила телеведущая.

Бородина подчеркнула ноги лосинами. Она еще долго гуляла по магазинам и в итоге набрала целую тележку покупок. Ксения призналась, что дети выпросили у нее плюшевую собаку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие адресовали ей комплименты. К слову, она выбрала модный пуховик, который актуален в этом сезоне. Ани Лорак, Лиза Арзамасова и другие модницы тоже обзавелись таким пуховиком.

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