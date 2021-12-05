«Оставила ребенка дома и пошла в ресторан»: Саша Бортич покрасовалась в атласном платье цвета электрик

Актриса подобрала к блестящему наряду босоножки со стразами.

Исполнительница главной роли в фильме «Я худею» Александра Бортич похвасталась изящной фигурой в силуэтном платье глубокого синего цвета. Знаменитость призналась, что вырвалась из будних мамочки.

Напомним, Бортич воспитывает сына Сашу. Большую часть времени актриса уделяет время малышу. Но иногда знаменитости хочется упорхнуть из дома на встречу приключениям.

Поэтому Саша Бортич сделала яркий макияж и надела серьги-конго. Актриса добавила миниатюрную подвеску на шею, а в качестве обуви Бортич использовала босоножки со стразами на каблуках.

Артистка отдала предпочтение цвету электрик в своем вечернем образе. Бортич нарядилась в платье на запах и с отложным воротничком.

Изделие выгодно подчеркнуло стройную фигуру артистки. Александра добавила к платью маленькую сумку в тон.

«Оставила ребенка дома и пошла в ресторан», – заявила Бортич.

Ранее Саша Бортич показала ретро-наряд, элементы которого можно использовать для повседневного гардероба.

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