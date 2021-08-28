«Тебе идет»: Саша Бортич в коротких шортиках позировала на мотоцикле

Исполнительница главной роли в фильме «Я худею» — Саша Бортич — показала, чем занимается молодая мамочка в отсутствие ребенка. Знаменитость прокатилась на мотоцикле в дерзком наряде.

Бортич облачилась в короткие шорты из белого хлопка. Артистка также надела майку такого же цвета. А сверху накинула небесно-голубую рубашку свободного кроя. Завершила образ Александра кроссовками с серыми и голубыми вставками.

В таком образе Бортич отправилась покорять мотоцикл. Однако Саша каталась на «железном коне» в сопровождении опытного мотоциклиста. Сама актриса не рискнула сесть за руль. Зато артистка эффектно позировала на незаведенном байке.

«Четыре колеса возят тело, а два — душу. Если вы не знали. Присела чисто вторым номером», — прокомментировала кадры на мотоцикле Бортич.

Актриса с красным шлемом очень понравилась поклонникам. Фолловеры оставили множество комплиментов Бортич.

«Первый и последний кадры — всегда самые удачные! Александра! Вы уникальная личность», «Какие шикарные ноги», «Крутая», «Тебе идет мотоцикл», «Саша, Вы невероятная», — написали поклонники Бортич в комментариях под снимками.

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