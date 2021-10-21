«Легко можно внедрить»: Саша Бортич похвасталась сценическим образом, элементы которого можно позаимствовать для повседневного гардероба

В последних Stories личного микроблога актрисы Саши Бортич появился снимок в ретрообразе.

Стилист портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева рассказала, как использовать детали сценического образа исполнительницы главной роли в фильме «Я худею» в повседневной жизни.

«Как обыграть детали сценического образа в современной жизни? Начну с серег, которые акцентируют на себе внимание. Объем в моде не только в одежде, но и в аксессуарах. Эти яркие серьги легко можно внедрить в летний гардероб с легким сарафаном или топом в любой из цветов серег с легкими летними брюками палаццо или легкой длинной летящей юбкой с принтом, повторяющим цвета в сережках. Можно носить как моносерьгу с асимметричным топом и джинсами или летним платьем на одно плечо», –предложила стилист.

Модный эксперт рекомендует носить такие серьги в сочетании с вязаным платьем — туникой с асимметрией на одно плечо или с открытыми плечами. И можно добавить ботфорты на объемной платформе или объемном каблуке.

«Как адаптировать платье? В осенне-зимнем сезоне — 2021/22 в моде цепи, а именно пояса-цепи. Вот это платье украсить таким модным поясом, надеть с обувью на грубой подошве с объемными серьгами кольцами и имиджевыми очками, которые по стилю будут гармонировать с обувью. Туфли-лодочки будут неплохо звучать в монохромном образе. Их можно смело носить с брюками с разрезами спереди. Но во всех образах нужно сменить прическу и макияж. Аксессуары всегда легче адаптировать в разные стили, нежели вещь с устаревшим фасоном», — добавила Лариса.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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