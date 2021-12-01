«Лезет опять ко мне»: Кудрявцева показала, как провела вечер в компании Лазарева

Певец вернулся из отпуска и оказался за одним столом с бывшей возлюбленной. Сергей Лазарев предложил, чтобы его заменили на более молодого и красивого ведущего, который должен выступать в тандеме с Лерой Кудрявцевой на «Песне года».

Лера Кудрявцева в этом году отметила 50-летие. Она продолжает вести несколько передач. Более того, телеведущая часто проводит время концертах и премиях, которые ей предлагают вести.

Телеведущая свободное время посвящает семье. Она растит дочку Марию с молодым мужем Игорем Макаровым. Однако порой блондинка видится с бывшим возлюбленным Сергеем Лазаревым, так как они остались друзьями.

Этой осенью певец отдохнул в ОАЭ. Он провел время с дочкой Анной и сыном Никитой. Но 1 декабря артист приехал и сразу оказался на новогодних съемках. Зрителей ждет квартет, так как он спел с Валерием Меладзе, Димой Биланом и Леонидом Агутиным.

Но вечером Лазарев также приехал домой и провел время с Кудрявцевой. Они сидели за столом и учили текст, когда начали выяснить отношения.

«Готовимся к „Песне года“ 4 декабря. Да, Сережа?» — сказала Лера. «Да, показала мне кулак, лучше бы что-то доброе сказала. А я говорю, сколько можно уже вести вместе „Песню года“? Ну поменяйте Лерке ведущего уже! Ну красивого дайте, молодого! Что вы мучаете человечка?» — заявил Сергей. «Заметьте, не я это предложила!» — уточнила блондинка. «Она просто попросила меня это сказать! Посмотрите в мои ангельские глаза» , — сказал певец. «Врет как дышит», — ответила телеведущая. «Лезет опять ко мне в камеру. Что ты лезешь!» — возмутился Лазарев. «Господи, кому ты нужен!» — заявила Кудрявцева.

Однако они, как всегда, шутили. После этих слов певец расцеловал телеведущую. Они продемонстрировали, что до сих пор прекрасно ладят. Поклонники в свою очередь отметили, что Сергей и Лера прекрасно ведут «Песню года» и выглядят молодо.

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