«Как Моника Белуччи»: Ольга Серябкина пленила роскошным бюстом

Артистка после рождения ребенка стала еще «аппетитней».

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ольги Скрябиной появилась запись, в которой знаменитость похвасталась сочной фигурой в вязаном платье с откровенным декольте.

Напомним, недавно Ольга Серябкина родила первенца. После появления мальчика на свет певица стала обладательницей выдающейся груди.

Серябкина в трикотажном платье цвета ночи появилась с длинными волосами и голубыми линзами. Исполнительница подвела пухлые губки шоколадным блеском.

Ольга Серябкина акцентировала внимание на сочном бюсте. Знаменитость взбудоражила фолловеров пышной фигурой. А некоторые фанаты даже сравнили знаменитость с зарубежными актрисами Моникой Беллуччи и Анджелиной Джоли.

«У меня слюни потекли», «Как Моника Беллуччи», «Ты словно Анджелина Джоли», «Какая же вы красотка!», «Неотразимая, великолепная и талантливая», «Ольга, ты богиня!», «Как же женщины меняются после родов», «Меган Фокс, ты ли это?», «Сногсшибательная», «Неземное притяжение», – похвалили артистку поклонники.

Напомним, ранее Ольга Серябкина презентовала новую песню о личных чувствах. Певица рассказала в композиции о холоде за окном и в отношениях.

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