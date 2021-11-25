«Мы очень близко друг к другу»: Ольга Серябкина выпустила новый трек после рождения сына

Исполнительница Ольга Серябкина разместила короткий ролик на личной странице в Instagram, в котором спела кусок из своей новой песни «Holodno».
Свежая композиция Серябкиной, несмотря на название, все же рассказывает о горячих чувствах.
Холод, снег и лед стали символами ноябрьской музыкальной новинки от бывшей коллеги Макса Фадеева. Серябкина спела о холодной зиме, сравнив ее стужу с трудностями в романтических отношениях.
Певица рассказывает о холоде за окном и в общении с близким человеком. При этом любовь и другие теплые чувства побеждают, а метель остается за порогом обители двоих.
«Мы очень близко друг к другу подходим. Я замираю, и все происходит. Выдох и вдох, и любовь с ума сходит… Холодно, холодно, но в нас любовь», – спела Серябкина.
«Ловите мой новый трек! Он доступен на всех площадках. На улице холод, но в нас любовь», – отметила Серябкина.
Напомним, ранее Ольга Серябкина рассказала о своих первых родах. Бывшая солистка Serebro стала мамой мальчика, которого назвали Лукой.
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