«Рианна, ты ли это?»: Анастасия Решетова с вишневыми губами и в сексуальных ботфортах выгнула «прелести»

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей возлюбленной Тимати — Анастасия Решетовой — появилась фотография знаменитости в образе роковой красотки.

Анастасия в черном платье с асимметричным кроем оголила одно плечо. Загорелая кожа блестела при слабом освещении. Также переливался чокер Решетовой с серебристыми камнями.

Модель обтянула аппетитные формы нардом цвета ночи и дополнила его высоченными ботфортами на тонкой шпильке. Анастасия завершила образ женщины-вамп вишневой помадой и массивами кольцами.

Решетова легла на кушетку, игриво приоткрыв рот и согнув ножку. Поклонники знаменитости с трудом узнали Анастасию. Некоторые увидели в брюнетке певицу Рианну.

«Подумала, что это Рианна на фотографии», «Рианна, ты ли это?», «Анастасия, Вы стали аппетитней», «Выглядите шикарно», «Расцвели», «Сама на себя не похожа тут», «Богиня», «Девочка-огонь», – написали поклонники Решетовой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Анастасия Решетова похвасталась объемными формами в цветочном комбинезоне. Модель отдала предпочтение яркому принту и массивным украшениям в откровенном образе.

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