Не скрыла «гром-бедра»: Анастасия Решетова создала дополнительный объем на бедрах

В одной из последних Stories личного микроблога бывшей возлюбленной Тимати – Анастасии Решетовой – появилась фотография знаменитости в новом образе тотально черного стиля. Примечательно, что Анастасии не удалось уменьшить объем на бедрах при помощи одежды.

Стилисты часто повторяют, что вещи могут прибавить пару лишних килограммов. Опасной можно считать баску. Из-за пышности этого аксессуара можно зрительно расширить и бедра. Так случилось с Решетовой.

Модель выбрала кожаные лосины и пальто из драпа им в тон. Анастасия дополнила образ блузкой в горох с баской.Изделие подчеркнуло не только выдающуюся грудь Решетовой, но и ее массивные бедра.

К слову, некоторым поклонникам Решетовой нравится сочная фигура знаменитости. Другие советуют модели немного похудеть.

Сама Анастасия переодически делится фотографиями из спортзала, демонстрируя свои старания.

Напомним, ранее Анастасия Решетова заявила о прибавлении в весе. За год телеведущая набрала семь килограммов.

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