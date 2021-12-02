«Все шире и шире»: Анастасия Решетова упаковала свой «орешек» в цветочный комбинезон

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Анастасии Решетовой появилась фотография знаменитости в комбинезоне с принтом «мильфлер». Примечательно, что яркая одежда эффектно выделила мощные бедра экс-избранницы Тимати.

Решетова отдала предпочтение яркому принту и обтягивающим фактурам. Анастасия также добавила крупные серьги-конго со стразами. А волосы знаменитость убрала в низкий конский хвост.

Модель сделала несколько фото, на одном из которых засветила сочную фигурку. Кадр с видом на гром-бедра удивил поклонников Решетовой.

Фанаты Анастасии не ожидали, что бизнесвумен стала обладательницей таких объемных форм.

«Шикарная фигурка у Вас!», «Все шире и шире», «Скоро Кардашьян будет завидовать», «Вы часом не ждете пополнение, Анастасия?» — написали фолловеры Решетовой в комментариях под фото.

Сама Анастасия не отрицает, что поправилась. При этом Решетова не видит в этом серьезной проблемы.

Напомним, ранее Анастасия Решетова похвасталась растяжкой. Оказалось, бывшая возлюбленная Тимати садится на шпагат не хуже новой пассии шоумена.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.