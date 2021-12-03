Завели компанию для внучки Клавы: Лиза Галкина с аппетитом уплетала «пустые» макароны на кухне в родовом гнезде

Алла Пугачева, как шутят многие поклонники, завела веселую компанию для внучки Клавы. Старшие братья дочери Кристины Орбакайте — Никита Пресняков и Дени Байсаров — давно выросли, играть с сестренкой они уже не будут. Зато у Клавы есть друзья в деревне Грязь.

Внучка Примадонны отлично ладит с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой. С кем бы так задорно играла Клава, если бы ее именитая бабушка с шоуменом Максимом Галкиным не обзавелись общими детьми. Теперь у дочки Кристины Орбакайте есть своя компания.

Шоумен Максим Галкин в Storeis микроблога запечатлел, как его дочка Лиза с аппетитом уплетала «пустые» макароны без котлетки. В качестве гарнира ей подали огурчики и оливки. Внучка Примадонны с любопытством наблюдала за тем, как ее тетушка делает бусики, нанизывая оливки на спагетти.

«Папусь, смотри, что Гарик придумал! А я сделала! Это «макаронине» (придумала смешное название дочка Аллы. — Прим. ред.)», — похвасталась своим придуманным блюдом Лиза. «Ну класс!» — восхитился Максим. «А теперь покажи, как ты это будешь есть!» — подшутил над сестренкой Гарри.

Кстати, в беседе с братиком Лиза рассекретила, как ласково дома они называют отца — «папусиком».

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