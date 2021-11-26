«В благородных цветах»: Анастасия Решетова надела трендовую шубку с джинсовыми деталями

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати презентовала новый образ с замшевой шубкой. Анастасия Решетова опубликовала свежий снимок на прогулке со стилистом и приятелем Алеко Надиряном.

Стилист сайта Teleprogramma.pro Оксана Шлентова рассказала о достоинствах и недостатках образа модели.

«Аутфит Анастасии представлен в благородных цветах, теплых, комфортных. Образ многослойный. Цветовое сочетание гармоничное. Сочетание фактур ткани — замша с джинсой — актуально, выглядит стильно и модно», – отметила модный эксперт.

«Единственное, что бросается при взгляде, — это размер джинсовой куртки. Куртка в качестве нижнего слоя выглядит маловатой, что создает впечатление тесноты и антитренда. Я посоветовала бы куртку на размер больше».

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«Также шея кажется слишком «голой», несмотря на цепь. Образ смотрелся бы гармоничнее, если под куртку в качестве нижнего слоя надеть рубашку или водолазку. Цвет обуви продолжает цвет шубы, что визуально вытягивает силуэт и придает образу еще больше стройности. Сумку я посоветовала бы заменить на более естественный, природный, натуральный цвет, без ярких акцентов», — резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай, имеются сертификаты. Опыт — с 2019 года.

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