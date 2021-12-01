«Скучаю по тебе, Пабло»: Вин Дизель вспомнил, как Пол Уокер дал ему важный отцовский совет

В годовщину смерти друга звезда «Форсажа» поделился, как говорил с товарищем по душам.

Восемь лет назад, 30 ноября 2013 года не стало актера Пола Уокера, звезды франшизы «Форсаж». Популярный артист разбился на машине в возрасте 40 лет.

В годовщину аварии его память почтил коллега и близкий друг Вин Дизель. Актер вышел в Instagram и вспомнил трогательный момент их дружбы, который случился на съемках четвертого фильма «Форсаж». Дизель как раз в тот период впервые стал отцом.

«Когда мы закончили съемки в тот день, ты зашел в мой трейлер и спросил, что у меня на уме. Ты всегда знал, когда я о чем-то переживаю. Ха-ха. Я сказал тебе, что у меня будет ребенок, и я не знаю, чего ожидать в больнице, в которую мне надо ехать после работы, — вспоминает актер. — Никогда не забуду то, что ты сказал мне… Ты сказал, что многие крутые парни посоветовали бы мне подождать за пределами родильного отделения, но это неправильно. «Зайди туда, перережь пуповину, и это будет лучший день в твоей жизни». Ты, конечно, говорил по опыту, имея уже собственного ангела. Сегодня прошло восемь лет… И не проходит и дня, чтобы я не задумывался о братстве, которым мы были благословлены… Но ты это знаешь».

Этот эпизод Дизель вспомнил потому, что спустя много лет дочь Уокера Мидоу, выходя замуж, попросила его старшую дочь Ханию быть ее подружкой невесты. А сам Вин отвел девушку к алтарю вместо покойного отца.

Наследницы актеров были связаны тогда и остаются вместе сейчас, что очень растрогало Дизеля.

«Мои дети постоянно говорят мне: «Дядя Пол всегда с тобой, папа…» И в глубине души я знаю, что они правы. Скучаю по тебе, Пабло…» — закончил свой пост актер.

Напомним, что у Уокера родился только один ребенок. А у Дизеля с его подругой-моделью Паломой Хименес после Хании появились на свет еще сын Винсент и дочь Полин, которую он назвал в честь погибшего друга.

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