Вин Дизель отвел дочь Пола Уокера к алтарю на ее свадьбе

Лучший друг заменил девушке погибшего отца в важный для нее день.

В пятницу, 22 октября, дочь погибшего в автокатастрофе актера «Форсажа» Пола Уокера вышла замуж. Девушка поделилась фото со свадебной церемонии в своем микроблоге. К алтарю ее отвел друг семьи — американский актер Вин Дизель.

Единственная дочка Уокера Мидоу Рэйн Уокер — модель и руководительница благотворительного фонда The Paul Walker Foundation. В 22 года она вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. Свадебная церемония прошла в Доминиканской республике на берегу океана. Под венец девушка отправилась в облегающем белом платье и покрывающей голову и лицо прозрачной белой фате.

Напомним, Вин Дизель — друг и напарник Пола Уокера по съемках в фильме «Форсаж». В 2013 году Уокер погиб в автокатастрофе — не справился с управлением на большой скорости. Вин Дизель является не просто другом семьи, но и крестным отцом Мидоу. По слухам, девушка даже поздравляет актера с Днем отца.

Поэтому неудивительно, что выбор пал именно на Вин Дизеля, который на бракосочетании Мидоу, по сути, заменил ей отца. Подписчики девушки умилились этому факту в комментариях.

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