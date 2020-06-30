Дочь погибшего Пола Уокера сделала селфи с детьми Вина Дизеля

В минувший понедельник, 29 июня, дочь покойного актера Пола Уокера, Мэдоу, поделилась трогательной фотографией. В кадре стоят дети Вина Дизеля: Полин, (которая, кстати, была названа в честь Уокера), Симилс и Винсент, а также сама Мэдоу.

На солнечной фотографии на открытом воздухе видно, что квартет одет небрежно и все они сверкают широкими улыбками для камеры. А Мэдоу одета в темно-бордовую толстовку и серьги-кольца.

«Семья, навсегда» — подписала девушка снимок, не забыв отметить на нем и своего крестного отца Вина Дизеля.

Напомним, голливудский актер Пол Уокер погиб в автокатастрофе в ноябре 2013 года, в возрасте 40 лет. Это произошло всего через несколько недель после того, как его дочери Мэдоу исполнилось 15. Поскольку Пол и Дизель были близкими друзьями, актер остается частью жизни девушки.