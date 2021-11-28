«Не всем нравился»: Буйнов назвал Градского «талантливым грешником»

Народный артист России Александр Буйной высказался о смерти своего друга и коллеги Александра Градского, сказав о нем ряд откровенных слов.

«Саня – это как Ниагарский водопад. Где он появлялся, было много шума и пыли… И музыки, и нелитературных выражений, и правды-матки. Неправильно как-то, господи, рано ты прибрал этого талантливого грешника. Что ж, значит где-то там за поворотом, там, на небесах понадобился твой голос. Думаю, что и в райском хоре ты будешь солистом!» — пишет Буйнов в Instagram.

Он также выложил видео, в котором вспоминает свое знакомство с Градским и играет на пианино связанные с ним мелодии. Будущие звезды встретились в 16 лет, тогда они создали группу «Скоморохи».

«Это было прекрасное время. Потом у каждого была своя дорога. Но, встречаясь с ним, я испытывал всегда нормальное человеческое чувство – счастье, — признался 71-летний Буйнов. — Он был неординарным человеком, сложным, не всем нравился. Но он был очень правдивым. Не хвалился этим, просто пел об этом, пел правду, чем всегда и нравился народу. Мы будем помнить Александра Градского всегда таким. Он был настоящим. Он был сильным. Сильным до конца».

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Напомним, Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. За два дня до этого он попал в больницу с подозрением на инсульт. А еще раньше музыкант переболел коронавирусом, из-за чего его организм сильно ослаб. Буйнов отметил, что на новость о смерти друга он отреагировал горьким и протяжным возгласом: «Нет!».

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