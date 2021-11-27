«Прекрасно тут просто гулять»: Оксана Самойлова и Джиган в одном одеяле запечатлелись на крыше в Вене

Знаменитости не ожидали, что им так понравится в заснеженной Австрии.

Среди последних публикаций личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась фотография в объятиях мужа Джигана. Знаменитости разделись и в одном одеяле наслаждались друг другом на крыше в Австрии.

Звездной паре очень понравилось в Вене. Хотя изначально никто из них не планировал поездку в старинный город.

«Если бы не дела, мы вряд ли когда-нибудь тут оказались, тем более зимой, тем более без детей, тем более в локдаун… И никогда бы не узнали, как тут красиво и как прекрасно тут просто гулять, взявшись за руки, никуда не спеша и просто наслаждаясь видами, историей и пустыми улицами. Все не случайно, и нам нужно было оказаться здесь и сейчас», – отметила Оксана.

Напомним, ранее Оксана Самойлова вместе с Джиагном позировали в похожей фотосессии. Только до этого знаменитости укутались в белоснежное одеяло, лежа на берегу необитаемого острова.

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