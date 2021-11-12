«Есть только мы»: Оксана Самойлова и Джиган устроили фотосессию на постели посреди пляжа

Модель вместе с мужем на белоснежных простынях «утонули» в объятиях друг друга.

Бизнесвумен Оксана Самойлова разместила на личной странице в Instagram ролик, в котором полежала на простынях на необитаемом острове.

Напомним, недавно Самойлова вместе с семьей и друзьями отправились в путешествие по открытому океану. Знаменитости долго плавали и наконец высадились на острове, на котором не было ни души.

Дикая природа пришлась по вкусу модели. Поэтому Оксана решила запечатлеть в памяти видеоустройства сладкие моменты с возлюбленным.

Самойлова в бикини прильнула к спортивному телу мужа. Джиган, лежа на постели, обнимал красавицу-жену.

«Почувствуйте это вместе с нами и окунитесь в эту атмосферу на необитаемом острове посреди океана с дикой природой. Там есть только мы (если не считать детей, нашего друга с дроном и нескольких человек —персонала с лодки)», — отметила Самойлова.

«Мы прошли почти 1000 км по воде, побывали в 11 штормах, видели китовую акулу, дикие дельфины каждую ночь плавали рядом с нами. Это самое сложное и самое безумное наше путешествие, но оно невыносимо прекрасно в каждом мгновении», — резюмировала Оксана.

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