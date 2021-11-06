«Снова есть пресс»: Оксана Самойлова полюбовалась своим идеальным телом на яхте

Модель похудела за время путешествия с семьей по открытому океану.

Бизнесвумен Оксана Самойлова разметила в последних Stories личного микроблога свежий ролик из отпуска. Знаменитость облачилась в черный бикини с злотыми цепями и продемонстрировала преобразившуюся фигуру.

Самойлова призналась, что похудела на три килограмма за последнее время. Однако из возможных причин является частое прибывание в штормовых условиях. Морская болезнь застала врасплох многих попутчиков Оксаны в путешествии по океану.

К слову, Оксану не расстраивает тот факт, что пришлось немного пострадать в непогоду. В результате у Самойловой много эмоций от плавания и минус три килограмма.

«Теперь у меня снова есть пресс. И я снова тощая», – заявила радостная Самойлова.

Оксана продемонстрировала купальник черного цвета. Золотые цепи украшали лямки лифа и трусики соблазнительного комплекта Самойловой.

Оксана покрутила мощными бедрами и осиной талией. А пышная грудь модели с трудом помещалась в бикини.

Напомним, ранее Оксана Самойлова покрутилась перед камерой и засветила сочные ягодицы. Знаменитость выбрала трендовый цвет купальника.

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