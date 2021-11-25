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«Ноги космической длины»: Лобода в шелковом мини-платье без лифчика засветила свои формы

Певица поделилась снимком с отдыха. Она предстала в соблазнительном наряде.

«Ноги космической длины»: Лобода в шелковом мини-платье без лифчика засветила свои формы
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода уже давно стала популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что в начале карьеры ей было сложно. Но теперь артистка настолько успешна, что финансово помогает большинству родственников.

Она много путешествует, предпочитая летать на частных самолетах. А своих дочек Евангелину и Тильду певица перевезла в Европу. Она также призналась в интервью, что у нее есть возлюбленный.

Еще недавно Лобода позировала в Москве. Она утеплилась в дубленку. Но теперь певица находится на курорте. Не исключено, что она проводит время в близкими. Ранее артистка похвасталась пляжным фото, на котором загорала в бикини.

Теперь она решила похвастаться тем, в чем провела вечер. Светлана запечатлелась у стены с цветами в виде крыльев. Она предстала в платье-сорочке с кружевом и жакете в тон. Легкий образ дополнили прозрачные туфли.

Лобода отказалась от лифчика, засветив прелести своей фигуры. Она также показала стройные и длинные ноги. Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица.

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

«Наша любимая фея», «Эти ноги», «Лисьи носики видны», «Ноги космической длины», «Какая же вы сногсшибательная», «Вы просто ходячий соблазн», «Светлана, ваши ноги огонь», «Ну вы прям прелестница», «Очень красивая и нежная», — прокомментировали пост подписчики.

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