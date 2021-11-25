«Ноги космической длины»: Лобода в шелковом мини-платье без лифчика засветила свои формы

Светлана Лобода уже давно стала популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что в начале карьеры ей было сложно. Но теперь артистка настолько успешна, что финансово помогает большинству родственников.

Она много путешествует, предпочитая летать на частных самолетах. А своих дочек Евангелину и Тильду певица перевезла в Европу. Она также призналась в интервью, что у нее есть возлюбленный.

Еще недавно Лобода позировала в Москве. Она утеплилась в дубленку. Но теперь певица находится на курорте. Не исключено, что она проводит время в близкими. Ранее артистка похвасталась пляжным фото, на котором загорала в бикини.

Теперь она решила похвастаться тем, в чем провела вечер. Светлана запечатлелась у стены с цветами в виде крыльев. Она предстала в платье-сорочке с кружевом и жакете в тон. Легкий образ дополнили прозрачные туфли.

Лобода отказалась от лифчика, засветив прелести своей фигуры. Она также показала стройные и длинные ноги. Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица.

«Наша любимая фея», «Эти ноги», «Лисьи носики видны», «Ноги космической длины», «Какая же вы сногсшибательная», «Вы просто ходячий соблазн», «Светлана, ваши ноги огонь», «Ну вы прям прелестница», «Очень красивая и нежная», — прокомментировали пост подписчики.

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