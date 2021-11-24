«Ох, какая красота»: Лобода в леопардовом лифе «в облипку» обнажила роскошный бюст на пляже

Певица проводит время на курорте. Она поделилась пикантными кадрами, не скрыв свои прелести.

Светлана Лобода уже давно стала популярной украинской исполнительницей. Она недавно дала большое интервью, в котором призналась, что имеет недвижимость в разных странах, а дочек она перевезла в Европу.

Артистка привыкла много гастролировать. Она также не раз демонстрировала эффектные наряды. В свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Она не раз демонстрировала, как занимается спортом.

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В последнее время Лобода редко выходит в свет. Как оказалось, она отдыхает на курорте. 24 ноября блондинка поделилась кадрами, на которых демонстрировала свои формы в леопардовом купальнике.

Певица крупным планом показала пышный бюст, который едва поместил в лиф из треугольников. Светлана также решила похвастаться рельефным прессом. Стринги на завязках игриво были задраны ближе к талии.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарная фигура у вас», «Красивая очень», «Несите огнетушитель», «Вай какая, ух», «Ох, какая красота», «Вот это налив!», «Шикарный вид!», «Светлана, ну не перестаете поражать», «Мощная», «Какая аппетитная», «Маловат лиф для такого богатства», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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