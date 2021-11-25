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Мода на копирование: Оксана Самойлова вслед за Валей Карнавал нарядилась в золотые перья

Ранее такой образ был представлен моделью Кендалл Дженнер на Met Gala.

Мода на копирование: Оксана Самойлова вслед за Валей Карнавал нарядилась в золотые перья
Оксана Самойлова. Фото: Instagram.com/samoylovaoxana

В одной из последних Stories личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась фотография с бэкстейджа для новой линейки косметики знаменитости. Примечательно, что ранее точно таким же костюмом с глубоким декольте и яркими перьями хвасталась блогер Валя Карнавал.

Самойлова подчеркнула пышную грудь платьем-бюстье с украшением в виде золотых перьев. Оксане сделали яркий макияж со стрелками и стразами вокруг глаз. Губы знаменитость подвела коричневым карандашом.

Оксана превратилась в блондинку с длинными прядями. Некоторые из волос жены Джигана оказались в своеобразной короне зигзагообразной формы. Другие же волнами спускались по сочной груди Самойловой.

Отметим, что ранее 20-летняя Валя Карнавал уже успела порадовать фанатов похожим образом с перьевым платьем.

Оксана Самойлова. Фото: Instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова в платье с золотым оперением. Фото: Instagram.com/samoylovaoxana

Обе блогерши позаимствовали данный образ у американской модели Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер. Фото: Instagram.com/kendalljenner

Напомним, ранее Оксана Самойлова похвасталась роскошными формами в изумрудном купальнике. Сексуальный наряд модель выгуляла на палубе лодки, на которой путешествовала с семьей в открытом море.

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