Изумрудная страсть: Оксана Самойлова в темно-зеленом бикини отправилась на прогулку с морскими черепахами

В последних Stories личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась роскошными формами на яхте. Примечательно, что Оксана собралась на экзотическую прогулку с морскими черепахами.

Самойлова выбрала для знакомства с большими животными купальник изумрудного цвета. Оксана не смогла скрыть пышную грудь и покатые бедра в мини-бикини.

Чашечки лифа плотно обхватили бюст Самойловой. Многодетная мамочка подняла руки вверх от наслаждения и лиф «уехал» вслед за руками модели, пикантно обнажив сладкие «дыньки» жены шоумена Джигана.

А узкие трусики с золотой цепочкой впились в «ракушку» Самойловой, взбудоражив поклонников стройной брюнетки.

Напомним, ранее Оксана Самойлова вместе с мужем Джиганом устроили «горячую» фотосессию на пляже необитаемого острова. Знаменитости расстелили постель прямо на белом песке и укутались в белое одеяло. При этом Оксана и Джиган успели засветить спортивные тела без одежды.

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