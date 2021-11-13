«Нереальная»: Оксана Самойлова позировала в морских брызгах в графитовом монокини

Жена шоумена Джигана – Оксана Самойлова – разместила на личной странице в Instagram ролик в откровенном пляжном образе. Знаменитость позировала в монокини на яхте.

Самойлова подчеркнула роскошную фигуру эластичным купальником с разрезами.

«Красивое видео, пожалуй, ему место в ленте. Сразу говорю маме четырех детей можно и не такое. Знаете, до рождения четвертого ребенка я себя очень много в чем ограничивала, не знаю, как объяснить. У меня был план и я ни на что не отвлекалась. Сейчас план выполнен и я себе все разрешила. И это так классно – чувствовать свободу и слышать себя. Так что я удовольствуюсь и желаю вам того же», – заявила Самойлова.