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«Нереальная»: Оксана Самойлова позировала в морских брызгах в графитовом монокини

Модель призналась, что стала себе многое разрешать.

«Нереальная»: Оксана Самойлова позировала в морских брызгах в графитовом монокини
Оксана Самойлова. Фото: Instagram.com/samoylovaoxana

Жена шоумена Джигана – Оксана Самойлова – разместила на личной странице в Instagram ролик в откровенном пляжном образе. Знаменитость позировала в монокини на яхте.

Самойлова подчеркнула роскошную фигуру эластичным купальником с разрезами.

«Красивое видео, пожалуй, ему место в ленте. Сразу говорю маме четырех детей можно и не такое. Знаете, до рождения четвертого ребенка я себя очень много в чем ограничивала, не знаю, как объяснить. У меня был план и я ни на что не отвлекалась. Сейчас план выполнен и я себе все разрешила. И это так классно – чувствовать свободу и слышать себя. Так что я удовольствуюсь и желаю вам того же», – заявила Самойлова.

Поклонники Оксаны Самойловой восхитились фигурой знаменитости. Они оставили комплименты в комментариях под роликом:

«Какая-то нереальная женщина с такой фигурой», «Такую фигуру нечего скрывать», «Где взять такую идеальную фигуру?», «Классная, молодец! Не могу насмотреться», «Оксана, вы мой идеал, с таким прекрасным телом можно себе позволить все и даже больше», «Берем с тебя пример».

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