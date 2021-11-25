Без бюстгальтера: Лолита в кожаном мини-платье на запах и ботильонах сверкнула прелестями на премии

Лолита Милявская большую часть жизни выступает на сцене. Певица славится своим легким характером. Она не боится быть смешной. Уже давно артистка прославилась, как женщина без комплексов.

Она пять раз состояла в браке. Лолита признавалась, что только три мужа стали для нее значимыми. Она недавно призналась, что уже почти год состоит в новых отношениях и счастлива.

За последнее время Милявская преобразилась. Она похудела и сменила прическу. Более того, певица не боится выглядеть привлекательно. Недавно в Кремле она отметилась в мерцающем облегающем комбинезоне.

А накануне артистка стала гостьей на премии журнала ОК!. На этот раз Лолита появилась на публике в кожаном мини-платье на запах. Наряд дополнили ботильоны. Она выбрала фасон, скрывающий изъяны фигуры.

Поклонники заметили, что звезда была без бюстгальтера. Певица засветила округлый бюст. Смелый образ артистки вызвал восторг у поклонников.

«Круто как», «Вау! Какая элегантность», «Лолочка, как всегда, шикарная», «Какая вы красивая, необычная», «Очень стильно», «Ну вы хороша! Без лифа такой бюст», «Пуговки налились», «Лола, вы гроза мужчин», «Ну как можно выглядеть так в вашем возрасте! Конфетка», «Очарованы вами», — прокомментировали пост подписчики.

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