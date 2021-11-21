«Ну что за красотка»: Лолита в мерцающем комбинезоне и на шпильках блеснула бедрами на сцене

Певица в смелом наряде появилась в стенах Кремля. Публика была восхищена ее формами.

Лолита Милявская давно прославилась не только как певица, но и женщина без комплексов. Она не боится выглядеть смешной. Благодаря своему обаянию артистка легко находит общий язык с мужчинами.

Целых пять раз она была в браке. Лишь год назад певица рассталась с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Она вскоре похудела и сменила имидж. Теперь звезда не только не грустит, но и порой хвастается новыми романами.

19 ноября в Москве прошел большой праздничный концерт в Кремле. Канал «Муз-ТВ» отметил своей 25-летие. На главной сцене страны собрались звезды: Ольга Бузова, Алсу, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Полина Гагарина и другие известные персоны. А ведущей вечера была Лера Кудрявцева.

Лолита появилась на мероприятии в мерцающем комбинезоне и на шпильках. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Она успела отметить на сцене с хитом «На Титанике». Певица прыгала и танцевала перед публикой. Потом она покрасовалась в знаменитой гримерке Кремля с памятной табличкой от музыкального канала.

«25 лет, начиная с кабаре-дуэта „Академия“, я имею отношение к этому каналу, как артистка», — написала она.

Поклонники и коллеги восхитились тем, как выглядит артистка. Дава одарил ее комплиментом. «Ну что за красотка», — не сдержалась певица Полина. «Какая красивая, стройная, талантливая, харизматичная», «Вы шикарно выглядит», «Красивый комбинезон», «У вас офигенная фигура!», «Какая вы сногсшибательная, восхищаюсь!» — стали писать подписчики.

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