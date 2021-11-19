«В 58 круче, чем в 35»: Лолита поделилась подробностями своей интимной жизни

В прошлом году Лолита развелась со своим мужем, экс-спортсменом Дмитрием Ивановым. После этого артистка перестала выносить личную жизнь на публику. Она лишь загадочно намекает, что в личной жизни все прекрасно, а в ЗАГС пара вовсе не спешит.

Также артистка призналась, что ее интимная жизнь с возвратом стала лучше.

«Я не из тех, кто имитирует оргазм. С возрастом все лучше, потому что у тебя есть опыт. Если рядом с тобой умный человек, то все совершенно другое – интересней и качественней. В мои 58 это круче, чем в 40 и 35. Это огромная дорога, все зависит от того, как ты к ней подходишь», — рассказала Лолита Иде Галич в YouTube-шоу «Есть вопросики».

Напомним, Лолита была замужем пять раз. У нее есть дочь Ева от брака с Александром Цекало.

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