Грациозная кошечка: Анна Бузова вслед за сестрой «зажгла» на пилоне

Бизнес-леди рассказала, почему выбрала именно этот танцевальный стиль.

Среди последних публикаций личного микроблога младшей сестры Ольги Бузовой – Анны – появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала соблазнительные позы во время танца на пилоне.

Близкая родственница Бузовой уже успела впечатлить своих поклонников упражнениями на пилоне. А теперь и сама Анна станцевала на высоких стрипах вокруг шеста.

«Моя самокритика не знает границ, и, честно, в идеале мне бы хотелось сделать в разы лучше. Но! Было всего две тренировки и финальный прогон в этой абсолютно новой для меня и супер удобной обуви – я смотрю на результат, и, честно говоря, горжусь собой», – похвасталась сестра Ольги Бузовой.

«Зачем тебе это? Почему пилон? Потому что захотелось. Просто обычное человеческое хочу. Сделать то, что хочешь, несмотря ни на что, на предубеждения и мнения окружающих – это так круто! Делать не то, что надо и чего ждут, а услышать свое желание и следовать ему!», – призналась Анна.

Напомним, ранее актриса Екатерина Варнава использовала пилон как реквизит для своего шоу «Абсолютно нага».

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