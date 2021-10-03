Кабаре плюс стендап: стартует показ шоу Кати Варнавы «Абсолютно нага»

Зрителей ждет откровенная постановка о роли женщин в современном обществе.

В октябре в московском театре-кабаре Crave начнутся регулярные показы шоу Екатерины Варнавы «Абсолютно нага». Создатели описывают его, как эпатажную историю, вдохновленную культурой французских кабаре и жанром стендапа.

Постановка поднимет вопросы неравенства, сексуальности и роли женщин в современном обществе. Естественно, в ней стоит ожидать множество танцевальных и откровенных сцен. Но и юмористическим монологам в исполнении Варнавы там тоже нашлось место.

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3 октября 36-летняя артистка опубликовала в Instagram промо-фото поставновки, и поклонники стали сравнивать ее в комментариях с Джессикой Рэббит из фильма «Кто подставил rролика Роджера» и Дитой фон Тиз.

Первые показы намечены на 7-10, 14-17, 21-23 октября и 4-6, 18-20, 25-27 ноября.

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