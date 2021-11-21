«Была хорошей девочкой»: Анастасия Костенко в прозрачном платье покрасовалась на пляже

Жена Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко – поделилась фотографией в прозрачном пляжном платье в комбинации с бикини. Таким способом знаменитость намекнула на предстоящий отдых с семьей.

Костенко заявила, что всю беременность мечтала понежиться на горячем песке.

«Я об этом мечтала все девять месяцев… Отдых. Да-да, он самый. Скажу честно, этот год я была хорошей девочкой (прямо как начало письма Деду Морозу). Я очень редко выходила из дома, отвозила только Милашку на танцы, раз в 3-4 недели в салон и иногда уединялась с мужем», – призналась Костенко.

«Я смотрела истории друзей, которые делились своей радостью и визуализировала, что скоро и я там буду. Валятся на песке и погружаться в воду океана», – отметила Анастасия.

Костенко мониторит цены на поездки в Израиль и Мальдивские острова и держит кулачки за то, чтобы пощеголять в новом соблазнительном купальнике на море.

Напомним, ранее Анастасия Костенко на замену панкейкам приготовила оладьи с йогуртовой начинкой.

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