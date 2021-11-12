На рисовой муке: Анастасия Костенко приготовила оладьи на замену панкейкам

Жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась рецептом для легкого завтрака или полдника.

Среди последних Stories личного микроблога модели Анастасии Костенко появился рецепт сладкого блюда. Знаменитость приготовила для своих дочек оладьи на рисовой муке с добавлением йогурта.

Напомним, недавно Костенко стала мамой в третий раз. Пока Анастасия нянчится дома с сыном Лешей, она успевает баловать старших детей вкусными полдниками.

Жена Дмитрия Тарасова решила разнообразить семейное меню и вместо привычных панкейков приготовила оладьи по новому рецепту.

Костенко взяла 200 миллилитров йогурта, яйцо, 150 граммов рисовой муки, половину чайной ложки пищевой соды и соль с сахаром по вкусу. А для соуса Анастасии понадобились половина банана и две ложки сметаны.

Анастасия Костенко подогрела йогурт и смешала с содой. Консистенцию знаменитость оставила на пять минут. Затем модель добавила туда яйцо и сахар. Тщательно перемещала и смешала с мукой. Далее Анастасия взбила жидкое тесто.

Костенко разогрела сковороду на среднем огне и обжарила оладьи с двух сторон. Далее Анастасия взбила банан и сметану миксером. Так получился соус.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.