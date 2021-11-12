На рисовой муке: Анастасия Костенко приготовила оладьи на замену панкейкам

Среди последних Stories личного микроблога модели Анастасии Костенко появился рецепт сладкого блюда. Знаменитость приготовила для своих дочек оладьи на рисовой муке с добавлением йогурта.
Напомним, недавно Костенко стала мамой в третий раз. Пока Анастасия нянчится дома с сыном Лешей, она успевает баловать старших детей вкусными полдниками.
Жена Дмитрия Тарасова решила разнообразить семейное меню и вместо привычных панкейков приготовила оладьи по новому рецепту.
Костенко взяла 200 миллилитров йогурта, яйцо, 150 граммов рисовой муки, половину чайной ложки пищевой соды и соль с сахаром по вкусу. А для соуса Анастасии понадобились половина банана и две ложки сметаны.
Анастасия Костенко подогрела йогурт и смешала с содой. Консистенцию знаменитость оставила на пять минут. Затем модель добавила туда яйцо и сахар. Тщательно перемещала и смешала с мукой. Далее Анастасия взбила жидкое тесто.
Костенко разогрела сковороду на среднем огне и обжарила оладьи с двух сторон. Далее Анастасия взбила банан и сметану миксером. Так получился соус.
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