Накрыла апатия: родившая несколько дней назад Костенко призналась, что ей тяжело

Третьим ребенком в семье футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко стал сын. После трех девочек – у мужчины есть 12-летняя дочка Ангелина от первого брака — спортсмен мечтал о мальчике.

И вот малыш Алексей с мамой уже дома. Теперь вся семья привыкает жить в новом составе. А особенно тяжело приходится маме – она круглые сутки не отходит от младенца, но внимания требуют и две дочки-погодки, двух и трех лет.

И Костенко призналась – у нее наступила апатия. «Неожиданно меня накрыл бэби блюз. Кто бы мог подумать, да? На 3 сутки прибыло много молока и понеслось», — написала молодая мамочка.

Она рассказала, что боялась не справиться, и эти мысли не давали ей покоя. И чтобы прийти в себя, она поступила так, как сделала это после рождения второго ребенка:

«Я перестала гнаться за стандартами и просто наслаждаюсь тем, что я люблю своих детей и в их глазах, в собственных ощущениях, я абсолютно счастливый человек».

Кстати, после родов Костенко намекнула, что останавливаться на троих детях она не планирует. Сама девушка, напомним, выросла в многодетной семье и всегда мечтала, что у нее будет много наследников.

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