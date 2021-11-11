«Стесняемся обсудить»: Алена Водонаева в брючном костюме на голое тело поговорила о сексе

Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева разместила на личной странице в Instagram свой снимок в болотном брючном костюме. Примечательно, что под чувственным фото знаменитость оставила свои размышления о фильмах и игрушках для взрослых.

Водонаева считается настоящим секс-символом. В своей книге «Голая» Алена учит быть желанной. При этом телеведущая показывает, что совсем не стесняется беседовать на откровенные темы. Это Водонаева демонстрирует и в одном из своих последних постов.

«И если на кухне с подругами мы свободно говорим про ceкс, то со своим близким человеком стесняемся обсудить то, что нравится. Многим моим подругам до сих пор неловко рассказать своему партнеру про любимые «игрушки» (у всех подруг и у меня в том числе они есть), не говоря о том, чтобы использовать их по назначению вместе с ним», — призналась Алена.

«Не все могут признаться любoвнику в том, что смотрят фильмы для взрослых, не говоря уже о том, чтобы посмотреть их вместе. Многие стесняются сказать об этом. Ну а я не стесняюсь вам об этом сказать. И считаю, что такие разговоры — это норма в современном, свободном и светском обществе», — резюмировала Водонаева

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