«Ночной привет от Уэнсдэй Аддамс»: Алена Водонаева пришла на вечеринку в честь Хэллоуина

Телеведущая выбрала наряд одного из главных персонажей фильма «Семейка Аддамс».

Алена Водонаева облачилась в черное мини-платье с отложным белоснежным воротником, как у героини кинокартины «Семейка Аддамс». В таком аутфите знаменитость пришла на московский Хэллоуин.

Зарубежный праздник Хэллоуин празднуют в конце октября. В России тоже стали популярными тусовки с переодеваниями в страшных героев фильма и книг. На одной такой вечеринке побывала Алена Водонаева.

Экс-участница шоу «Дом-2» нарядилась старшим ребенком четы Аддамс из фильма «Семейка Аддамс». Телеведущая в наряде мрачной Уэнсдэй Аддамс успела поддержать тренд на модные воротнички.

Водонаева нарядилась в черное короткое платье с воланами на подоле. Изделие было украшено белоснежным воротничком «Клодин». Отметим, ранее подобный воротничок выбирала актриса Карина Андоленко.

Что касается образа Водонаевой, он был дополнен косичками, черными стрелками на глазах и бледными губами.

«Московская среда, Хэллоуин и ночной привет от Уэнсдэй Аддам», — подписала Алена снимки с вечеринки.

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