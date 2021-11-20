Ботфорты и кроп-топы: Бородина воспользовалась услугами стилиста Решетовой

Телеведущая показала бэкстейдж с фотосессии с Алеко Надиряном.

Среди последних Stories личного микроблога Ксении Бородиной появились кадры с откровенной фотосессии у Алеко Надиряна. Примечательно, что все больше звезд начинает сотрудничать с молодым модным экспертом.

Отметим, что модели Анастасия Решетова и Алеся Кафельникова давно знакомы с Алеко Надиряном. Красавицы доверяют свой гардероб стилисту. Также Надирян любит фотографировать своих клиентов.

Знаменитость оттачивает навыки фотографа и поэтому пригласил к себе на съемку телеведущую Ксению Бородину.

больше по теме Актуальная сочность: Ксения Бородина поддержала тренд на яркие пуховики Телеведущая показала модный образ на холодную погоду.

Экс-возлюбленная Курбана Омарова позировала для Алеко в черных ботфортах выше середины бедра. Также Ксения нарядилась в короткие кожаные шорты с кроп-топом. Откровенный наряд был украшен стразами.

Также телеведущая продемонстрировала образ с модными туфлями Versace цвета фуксии и кружевным боди.

Знаменитость, словно дикая кошка, позировала на белоснежных простынях.

Напомним, ранее стилист Алеко Надирян оправдался за копирование образов зарубежных звезд. Знаменитость рассказал, что все тренды приходят из-за океана, поэтому он не ворует, а учится у коллег.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.