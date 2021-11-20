Ботфорты и кроп-топы: Бородина воспользовалась услугами стилиста Решетовой

Среди последних Stories личного микроблога Ксении Бородиной появились кадры с откровенной фотосессии у Алеко Надиряна. Примечательно, что все больше звезд начинает сотрудничать с молодым модным экспертом.
Отметим, что модели Анастасия Решетова и Алеся Кафельникова давно знакомы с Алеко Надиряном. Красавицы доверяют свой гардероб стилисту. Также Надирян любит фотографировать своих клиентов.
Знаменитость оттачивает навыки фотографа и поэтому пригласил к себе на съемку телеведущую Ксению Бородину.
Экс-возлюбленная Курбана Омарова позировала для Алеко в черных ботфортах выше середины бедра. Также Ксения нарядилась в короткие кожаные шорты с кроп-топом. Откровенный наряд был украшен стразами.
Также телеведущая продемонстрировала образ с модными туфлями Versace цвета фуксии и кружевным боди.
Знаменитость, словно дикая кошка, позировала на белоснежных простынях.
Напомним, ранее стилист Алеко Надирян оправдался за копирование образов зарубежных звезд. Знаменитость рассказал, что все тренды приходят из-за океана, поэтому он не ворует, а учится у коллег.
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