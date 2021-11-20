Спохватилась и прикрыла: Ксения Бородина в прозрачном корсете засветила бюст на камеру

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2», а также другие телепередачи. Она привыкла к тому, что находится под пристальным вниманием зрителей и поклонников. Ксения давно живет в просторном доме и растит двоих детей.

В этом году она пережила развод. Примечательно, что после этого шага телеведущая стала чаще выходить в свет и веселиться с подругами. А фанаты заметили, что теперь ее наряды более откровенные.

За последние недели Ксения похудела. Она порой хвастается формами, позируя в гардеробной. Но накануне звезда телестройки решила сняться с пикантной фотосессии. Ее наряды имели эротические элементы.

На этот раз она предстала в прозрачном корсете с кружевом и кожаной юбке. Образ дополнили самые модные босоножки сезона Gucci цвета фуксии. Бородина засветила грудь, но потом прикрылась рукой.

Поклонники были удивлены такой открытости. Многие одарили к комплиментами телеведущую. «Да, это красиво, все четко, но я на понимаю зачем выкладывать столь откровенные кадры», «Ксения, развод вам пошел на пользу», «Какая стройняшка», «Ваша грудь привлекает внимание всегда», «Босоножки выглядят вульгарно», «Что-то вас тянет на раздевание», «Пикантно, очень даже», — стали писать пользователи Сети.

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