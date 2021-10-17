Стилист Анастасии Решетовой оправдался за копирование образов зарубежных звезд

Модный эксперт Алеко Надирян объяснил, почему его обвиняют в копировании стиля зарубежных знаменитостей.

Напомним, что Надирян является стилистом Решетовой. Модель часто сравнивают с бизнесвумен Ким Кардашьян. У обеих звезд не только пышные формы и темные волосы, но и одинаковый гардероб.

Некоторые поклонники Анасии решили, что причина в стилисте знаменитости. Фолловеры заметили, что Надирян копирует стиль американских звезд.

Сам Алеко объяснил, что все тренды рождаются на Западе. Поэтому копирование – естевенный процесс.

«Мода — это не две фамилии на К и Х, это целая система, если какие-то образы начинают обильно повторяться, они становятся практически отдельным стилем. Стилисты так и работают, они не придумывают новый фасон», — заявил стилист в своем микроблоге.

А сама Решетова обвиняет в плагиате Кардашьян. Телеведущая считает, что экс-избранница Канье Уэста подражает ей.

Напомним, ранее Анастасия Решетова появилась на дне рождения сына с бывшим возлюбленным. Поклонники модели заподозрили Тимати и Анастасию в воссоединении.

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