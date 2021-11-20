Нежеланный сын, игры со смертью и любовь к жене: судьба Валерия Гаркалина

20 ноября в Москве скончался Валерий Гаркалин. Тот самый актер, которого мы видели в абсурдной комедии «Ширли-мырли», где он сыграл сразу три главные роли. В проекте «Гуманоиды в Королеве» и «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского».

Он активно снимался в кино, играл в театре и старался не унывать, что бы не случилось на его жизненном пути. А случалось у него многое.

Судьба не уготовила Валерию Борисовичу простой путь. С самого рождения он боролся: в роддоме за жизнь, потом за мечту быть актером, потом за любовь и в итоге с коронавирусом. Но последний оказался сильнее.

Нежеланный сын

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954-го в Москве. Его родители перебрались в столицу из деревни, надеялись на лучшую жизнь, но Москва оказалась жестока, семья распалась сразу после рождения сына.

Отец не скрывал, что не хотел рождения Валерия, а когда мальчик появился на свет, вовсе ушел к другой женщине.

Счастливый момент появления новой жизни был омрачен неблаговидным поступком. Следом еще удар – оказалось, что мальчика заразили в роддоме полиомиелитом.

Казалось, шансов нет, но мать смогла достать дефицитное лекарство для сына.

Позже смогла вернуть и беглого супруга, родить дочку Марину, но актер всегда будет вспоминать, что так и остался нелюбимым и нежеланным ребенком в семье.

А уж когда стало понятно, что Валерий мечтает стать актером, отец и вовсе не стал скрывать своей злобы: что за профессия такая на сцене кривляться? У мужика должна быть мужская работа.

Путь на сцену

Но природа оказалась сильнее. После школы будущий актер стал обивать пороги театральных вузов, но снова неудача. В приемной комиссии не видели в нем актера. Везде отказ.

Впереди была армия и настоящая мужская работа. Он устроился слесарем на завод, но все равно тянуло к творчеству. Между сменами трудился кукольником.

Вторая попытка поступить в театральный вуз оказалась успешной. Гаркалина приняли в музыкальное училище имени Гнесиных, где он попал на экспериментальный курс, основанный на базе Театра кукол Сергея Образцова.

После окончания учебы студенты создали передвижной театр «Люди и куклы». Труппа шесть лет гастролировала по стране, радуя публику сказками и красочными постановками, но на сцене были только куклы. Валерий Гаркалин оставался за ширмой, а хотелось видеть глаза зрителя.

Любовь на всю жизнь

К тому же, дома его ждала любимая жена Катя. С ней актер познакомился еще в студенческие годы и, в отличие от многих коллег по сцене, смог сохранить отношения на всю жизнь.

Он звал ее Катенькой, она его — Валериком. И вместе супруги прожили 32 года, пока их не разлучила страшная болезнь. Задолго до того, как Гаркалин заболел коронавирусом, его любимая женщина сгорела от онкологии. Но обо всем по порядку.

Пока Гаркалин молодой, и он решает уйти из передвижного театра. Кстати, в те времена поговаривали, что ушел он не только из-за семьи, но и из-за проблем с алкоголем.

В 1986-м актеру предложили роль Аладдина в Центральном театре кукол Сергея Образцова. Это была полноценная драматическая роль, ведь с ней актер по-новому открылся публике.

Параллельно со службой в театре он пробовал свои силы в кино, но и там с первой попытки не вышло.

Долгожданная дочь

Зато везло дома. Это была настоящая любовь, до дрожжи. В 1987 году Екатерина подарила мужу долгожданную дочку. К тому моменту мечты о ребенке уже были забыты, и актер даже рассердился, когда жена сообщила ему о беременности по телефону.

«Ну, что за шутки! У меня денег не осталось на автомат, что ты в самом деле?!» — закричал тогда Гаркалин жене.

Он долго не мог поверить, что скоро будет держать на руках крохотный комочек, полный жизни и тепла.

После рождения Ники актер ушел в декрет и лучшей «мамки-няньки» придумать было нельзя. Весь недостаток отцовской любви, которую он не получил в детстве, Гаркалин отдал дочери, а потом и внукам.

А жена Екатерина вернулась в театр имени Образцова. Так в семье поменялись ролями, но все равно старались не расставаться.

Они даже на гастроли ездили всей семьей, и все равно что на это уходили почти все гонорары.

Игры со смертью

А в 1995 году актер снялся в комедии «Ширли-мырли», которая принесла ему всенародную известность. А еще усугубила проблемы с алкоголем. От этого пагубного пристрастия он страдал много лет.

Екатерина смогла убедить актера закодироваться и 18 лет он был абсолютным трезвенником. В этот период его карьера пошла в гору.

Антреприза, кино, преподавание в ГИТИСе — вот то, из чего состояла профессиональная жизнь Валерия последние годы. Четыре десятка театральных ролей, сотня работ в кино…

Казалось бы, судьба забыла про него и череда несчастий пройдена, но нет.

В 2008 году народный артист России почувствовал себя плохо прямо на антрепризном спектакле в литовской Клайпеде. «Скорая», диагноз обширный инфаркт и два месяца интенсивного лечения. Тогда жена Екатерина буквально выходила мужа.

Спустя пять месяцев второй инфаркт и почти смерть.

«Я был в состоянии клинической смерти и даже потом показывал всем эти утюги на теле, которые остались от дефибриллятора. Это было 10 лет назад. Дело в том, что у меня один за другим случились два инфаркта, после чего врачи решили делать операцию. Были сильно закупорены сосуды. Выяснилось, что это от курения. Я курил тогда безбожно, после этого сразу бросил. Я то в инфарктах, то в комах. Меня трудно застать дома», — расскажет после актер в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

А в 2009 году новый удар – остановилось сердце самого дорогого человека – Екатерины. Она умерла от рака кишечника и легкого, причем скрывала от мужа свою болезнь.

Ника полдня не могла найти в себе силы, чтобы сказать папе страшную новость.

Позже актер будет говорить, что жена сильно похудела перед смертью, а он даже не догадывался о причине. Радовался ее новым формам, говорил, как ей к лицу стройность.

Перед смертью жена успела написать записку любимому мужу:

«Ты мне дарил только радость».

С тех пор вдовец даже не пытался связать себя новыми отношениями, берег память о любимой.

Непреодолимые преграды

В начале 2018 года актер снова оказался между жизнью и смертью. Во время гастролей Валерий Борисович простудился и запустил заболевание.

В итоге пневмония, которая привела к отеку легких и сердца. Он даже был в коме, но смог выкарабкаться.

А осенью 2021 года подхватил коронавирус. Он попал в больницу в больницу в Коммунарке. В тоже отделение, где поставили на ноги Ларису Гузееву.

Полтора месяца артист провел на больничной койке, легкие были поражены на 85%.

В ночь с 19 на 20 ноября ситуация стала критичной. Несмотря на все усилия врачей, спасти его так и не удалось.

На этот раз преграда, которую поставила судьба, оказалась непреодолимой.

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