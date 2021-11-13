«У нас с ними разные острова»: Гузеева рассказала об отношениях с Арнтгольц и Зиминой

Как отметила телесваха, это ее две молодые подружки.

На фанатской страничке в Instagram телеведущей Ларисы Гузеевой появилось архивное видео, в котором она рассказал о своих близких подругах.

«Вера Глаголева была моей свидетельницей на свадьбе с последним мужем. А Лариска Удовиченко была свидетельницей, когда я выходила замуж за американского мужа своего придурошного». Лариса Гузеева

Как отметила Гузеева, с артистками дружить тяжело.

«Если говорят, что нет ревности, не верьте. Вот у меня две подружки молодые – Таня Арнтгольц и Юля Зимина. У нас с ними разные острова. Чтобы не случалось проблем, надо очертить круг. И говорить: «С этой подругой мы можем говорить о мужиках, шмотках, детях». Дальше я ее не пускаю в свою семью, потому что она навредит. С другой не буду говорить о мужиках, шмотках и детях, потому что она все извратит. У нее длинный язык. Я и сама не идеальная», — сказала Гузеева.

Напомним, что Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!». У нее очень хорошие рейтинги на телевидении.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале