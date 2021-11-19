«Сальма Хайек нервничать начала»: Тину Канделаки в секси-купальнике сравнили с зарубежной актрисой

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Тины Канделаки появилась запись, в которой знаменитость похвасталась стройным телом с сочными формами в асимметричном купальнике.

В холодную погоду знаменитостям хочется продлить отпуск в жарких странах, поэтому они радуют фолловеров архивными фото с отдыха. Тина Канделаки опубликовала снимок в купальнике цвета ночи.

Телеведущая провела опрос среди фанатов. Канделаки спросила, что смотрится привлекательней и актуальней: купальники или пуховики.

« Купальник или пуховик? Вот в чем вопрос…», — поинтересовалась у своих поклонников Канделаки.

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Фолловерам Тины захотелось чаще видеть на привлекательной телеведущей купальники.

«Сальма Хайек явно нервничать начала», «Тату огонь», «Прекрасная Тина!», «Конечно, купальник, и он вам очень идет», «Такая секси», «С вашей фигурой однозначно купальник», «Тина, Вы очаровательны», «Дива просто», — в один голос отметили поклонники грузинской телеведущей.

Напомним, ранее Тина Канделаки в намокшем боди сделала секси-селфи в море. Капельки воды эротично стекали по стройному телу 46-летней телеведущей.

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