Тина Канделаки показала свои аппетитные формы на тренировке

Телеведущая много времени уделяет своему здоровью и внешнему виду.

В одной из последних публикаций личного микроблога ведущей программы «Самый умный» — Тины Канделаки — появилась запись, в которой знаменитость похвасталась безупречными формами в сексуальной спортивной форме.

Канделаки выбрала для тренировки васильковый топ с глубоким декольте и обтягивающие лосины из черной ткани. Тина отдала предпочтение легким светло-серым кроссовкам. Телеведущая сделала несколько прыжков с яркой фитнес-резинкой. Благодаря разведению ног знаменитость прокачивала внутреннюю поверхность бедра. А бедра у нее, как отмечают поклонники Канделаки,- само загляденье.

«В 35 я о такой фигуре только мечтала, так что не сдаемся, девушки», — подбодрила Канделаки свои подписчиц.

К слову, пока Тина делала прыжки, она не смогла скрыть свои изящные формы. Аппетитный бюст эффектно подпрыгивал вместе с самой Канделаки. А силуэтные спортивные брюки подчеркнули накаченные ножки телеведущей.

Напомним, не всем коллегам Канделаки нравится, что Тина хвастается своими спортивными достижениями. По словам Ксении Собчак, грузинская телеведущая недостаточно подкачалась, чтобы демонстрировать свои формы. Об этом жена режиссера Константина Богомолова заявила в одном из выпусков своей авторской программы.

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