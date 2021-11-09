«Капельки в ложбинке»: Канделаки в намокшем лифе-бандо засветила округлую грудь на камеру

Тина Канделаки уже давно работает на телевидении. Многие знают ее по передаче «Самый умный», где она демонстрировала свою безупречную дикцию. Потом журналистка стала успешной бизнесвумен.

Она обладает яркой внешностью, поэтому может дать фору даже моделям в свои 45 лет. Телеведущая не скрывает, что много времени уделяет спорту. Также для выходов в свет она всегда наряжается.

Этой осенью многие звезды уехали отдыхать. Ани Лорак проводит время в Дубае, как и Кети Топурия. Решила отдохнуть и Канделаки. Она поделилась редким пляжным фото. Телеведущая запечатлелась в намокшем купальнике с лифом-бандо.

Она только искупалась, поэтому на ее теле блестели капельки воды. Тина надела солнцезащитные очки, отказавшись от макияжа на курорте.

По словам звезды, она решила привести мысли в порядок. Поклонники были сражены тем, как выглядит телеведущая. «Такая красивая», «Ох, какой вид!», «Просто сногсшибательная», «Безумно хороша», «Купальник впился в тело», «Грудь у вас роскошная», «Тина, вы в отличной форме», «Капельки в ложбинке», «Ну что за женщина?», «Цепь на шее внушительная», «Настоящая леди! Глаз не оторвать», — прокомментировали пост подписчики.

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