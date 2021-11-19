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Притягательная красота: Елена Темникова в платье с очень глубоким декольте засветила «ложбинку греха»

Певица опубликовала соблазнительное селфи.

Притягательная красота: Елена Темникова в платье с очень глубоким декольте засветила «ложбинку греха»
Елена Темникова. Фото: Instagram.com/lenatemnikovaofficial

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей солистки группы Serebro Елены Темниковой появился откровенный снимок. Знаменитость позировала в платье с глубоким вырезом.

Елена надела черное платье на бретелях-ниточках с соблазнительным декольте. Упругая грудь артистки с трудом поместилась в платье. Темникова подчеркнула пухлые губки блеском и сделала секси-селфи.

«Спать хочется. Но делаем вид, что вовсе нет. Сколько читающих реально спит 8 часов? Отзовитесь, кому я/мы будем завидовать. По-моему,  эти люди – миф», – заявила Темникова.

«Лена! Ты невероятна», «Какая вы сочная!», «Мне очень нравится ваша помада или блеск… Вам очень идет», «Красота нереальная», «Природа смогла сложить в тебе все самые лучшие качества, которые так гармонично уживаются друг с другом. Твоя внешность, твой характер, такие уникальные и неповторимые!», «Богиня», – написали восторженные поклонники Темниковой в комментариях под фото.

Елена Темникова. Фото: Instagram.com/lenatemnikovaofficial
Елена Темникова в платье с декольте. Фото: Instagram.com/lenatemnikovaofficial

Напомним, ранее Елена Темникова сразила поклонников  фотографией в майке без нижнего белья. Знаменитость запечатлелась в домашней обстановке и не скрыла «лисьи носики» в белоснежном топе.

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