«Какая фигурка!»: Лена Темникова похвасталась плоским животиком и наливной грудью в купальнике цвета мокрого асфальта

Исполнительница Лена Темникова разместила в своем микроблоге несколько кадров с самых чувственных ракурсов из ванной на Мальдивских островах.

Артистка облачилась в купальник темного цвета, собрала волосы в небрежный пучок и надела очки с закругленными стеклами.

Темникова подчеркнула пляжным нарядом цвета мокрого асфальта роскошные формы. Пышный бюст и тонкая талия стали предметом зависти некоторых поклонников певицы.

«Какая фигурка у Вас замечательная!», «Фигура достойна восхищения», «Ух ты! Мне бы проснуться с такой фигуркой», «Вы в великолепной форме!», «Любил бы постоянно», «Фигурка — топ, идеальная», — написали фанаты знаменитости в комментариях под фото.

Напомним, ранее артистка уже успела продемонстрировать кремовый сплошной купальник и фисташковое бикини. Однако эти наряды не показали прелести Темниковой в полной красе. А тонкие бретели черного купальника оголили пышную грудь экс-солистки группы «Serebro».

«Мой сосед по ванной комнате — такой сладенький. Листай карусель», — заинтриговала своих поклонников Лена.

Любопытные подписчики надеялись найти в фотоподборке кадр с возлюбленным артистки. Однако под «сладким соседом» Темникова подразумевала ящерицу.

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