Темные «вершинки» крепкой груди видны! Темникова в прозрачной майке сверкнула аппетитным бюстом

Елена Темникова порадовала подписчиков в Instagram весьма смелым фото в тоненькой майке. Экс-солистка группы «Серебро» продемонстрировала свой ремонт, а заодно и свой домашний образ. Девушка не постеснялась оголить прелести, которые четко вырисовываются через полупрозрачную ткань.
Поклонники в восторге от фигурой Темниковой.
«Красивая милая Лена!», «Майка супер», «Почти всю грудь видно!», «О, боги! Красотка», — отреагировали подписчики.
Несмотря на то, что Темникова родила дочь, ей удалось сохранить идеальную форму. Певица действительно может похвастаться тонкой талией и «сочной» грудью.
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