«Посмотрела чемпионат по бальным»: Регина Тодоренко вспомнила танцевальное прошлое и села на шпагат

Среди последних публикаций личного микроблога жены Влада Топалова — Регины Тодоренко — появилась запись, в которой знаменитость в коротких юбочке и топе пустилась в пляс и села на шпагат.

Регина призналась, что в детстве занималась спортивными бальными танцами. Тодоренко в последний раз выходила на паркет 15 лет назад. Однако недавний чемпионат по бальным танцам вдохновил артистку.

Регина надела золотистые туфли на каблучке и соблазнительную форму с мини-юбкой. Телеведущая принялась грациозно двигать ногами и руками. В конце своей импровизации Тодоренко села на продольный шпагат.

«Конда посмотрела чемпионат по бальным танцам и решила повторить», — подписала свой свежий ролик Регина.

Поклонники стройной и пластичной артистки остались в восторге от танцевального номера Тодоренко:

«Умничка! Восхищение!», «Регина, доработать шпагат, и Вы тоже можете отправляться на чемпионат», «Талантливый человек талантлив во всем! Регина, ты бомба».

Напомним, ранее Регина Тодоренко в перламутровых шортах подняла ножку и засветила спелый «орех».

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