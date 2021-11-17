«Ох, к народу «орехом»: Тодоренко в комбинезоне цвета Барби не скрыла широкие бедра

Регина Тодоренко является популярной телеведущей. Она в свое время вела тревел-шоу. Теперь Регина продолжает строить карьеру как блогер. Боле того, она пробуется на роли в кино. Три года назад телеведущая стала мамой.

Она подарила мужу Владу Топалову сына Михаила. После родов Тодоренко долго не могла вернуться в форму. Она теперь все чаще носит наряды оверсайз или платья, скрывающие изъяны фигуры.

На днях телеведущая похвасталась кожаным платьем, в котором отправилась на съемки. Теперь она опубликовала фотографии, на которых предстала в комбинезоне с пайетками цвета Барби.

Блестящий наряд дополнили нюдовы сапоги на шпильке. Комбинезон облегал ее формы. Она задрала ноги, представ в кадре в пикантной позе. Наряд не скрыл ее упругих бедер. Тодоренко выглядела женственно.

Многие поклонники восхитились нарядов звезды. Но нашлись и те, кто подверг ее критике. «Ну наряд такой красивый», «Что за нелепая поза?», «Ох, к народу орехом», «Вот это персик», «Такой эпатажный лук», «Регина, у вас хорошая растяжка», «Зачем так раскорячилась?», «Сапоги тут не в тему», «Фигурка такая, взбитые сливки с молоком», «У вас есть чем потрясти», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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