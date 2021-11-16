На запах, силуэтное или белое: Тодоренко показала три платья, скрывающие изъяны фигуры

Регина Тодоренко является популярной телеведущей. Раньше она вела шоу «Орел и решка», а потом стала блогером. Мало кто знает, что Регина также поет и даже участвовала в украинской версии «Фабрики звезд».

Теперь она продолжает строить карьеру, а также воспитывает сына Михаила со своим мужем Владом Топаловым. Зачастую звезда выходит в свет и принимает участие в разных проектах.

Не так давно Регина в пышном мини-платье появилась на премии, а потом встретилась с Татьяной Навкой на «Ледниковом периоде». Тогда она выбрала кожаное платье винного цвета. Теперь уже у себя дома телеведущая устроила импровизированный показ мод. Она стала подбирать наряд для проб на роль в сериал. Тодоренко сначала облачилась в платье на запах цвета шоколада с рукавами-фонариками.

Потом она предстала в платье-халате кремового цвета. За примеркой следил ее подрастающий сын. Обычно платья на запах скрывают изъяны фигуры Их рекомендуют носить стилисты тем, у кого есть животик. А вот третим стало белоснежное силуэтное платье слегка свободного кроя.

Поклонники посчитали, что белый цвет наиболее выигрышно смотрится на Регине. «Ох, какие наряды! Но белое выглядит идеально», «Второе просто как халат, зачем вообще такое носить?», «Первое и третье лучше всего сели», «Ну белое бесспорно лучшее», — стали писать пользователи Сети.

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