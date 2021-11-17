«Так стоит без пуш-ап?»: Муцениеце в лифе и миниатюрной юбке обнажила округлый бюст

Агата Муцениеце уже давно стала актрисой. Она прославилась благодаря роли в сериале «Закрытая школа». Теперь в ее копилке множество других работ. Более того, она ведет разные передачи.

После развода с Павлом Прилучным артистка стала больше внимания уделять себе. Она теперь занимается спортом и все чаще носит женственные наряды. А теперь она снялась в пикантной фотосессии.

Муцениеце решила предстать в мини-юбке цвета апельсина и лифе в спортивном стиле. Она позировала в номере гостиницы то в кровати, то в кресле. При этом актриса обнажила стройные ноги.

Она также не скрыла свой пресс и налившуюся грудь. Бывшая жена Прилучного встала на тележку для багажа и изогнулась, выпятив свои прелести. Агата без стеснения хвасталась родинкой на интимном месте.

«Какая красотка шикарная», «Такая худышка», «Так стоит без пуш-ап?», «Ах, какая ложбинка», «Вот это изогнулась», «Горячая штучка», «Назло Прилучному?», «Ну так выглядеть — респект», «Просто прелесть! Рельеф фигуры безупречный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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